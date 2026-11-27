Francesca Albanese è stata respinta all’aeroporto internazionale Juan Santamaría di San José, in Cosa Rica. La relatrice speciale delle Nazioni Unite è stata fermata al controllo passaporti e bloccata perché “oggetto di un allarme internazionale per legami terroristici”, ha spiegato il direttore generale dell’autorità per l’immigrazione del Costa Rica, Omer Badilla.

Albanese era arrivata giovedì nel paese del “Pura Vida” per ricevere nella giornata di oggi, 27 novembre, un dottorato honoris causa dall’Università del Costa Rica. L’ateneo aveva spiegato di aver scelto la relatrice speciale Onu come destinataria del suo dottorato honoris causa annuale in virtù della sua “solida formazione accademica, della sua esperienza, della sua produzione bibliografica e della sua attenzione nel segnalare comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni”.

L’accusa di legami terroristici ha però impedito ad Albanese di raggiungere l’università. “Francesca Albanese è oggetto di un’allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici - ha dichiarato in un video pubblicato sui social network Badilla -. Spero che questo serva a dissipare ogni dubbio e a far comprendere il profilo di questa signora in relazione alla sicurezza nazionale”.

“È una vergogna”, ha commentato la relatrice Onu a un’emittente radiofonica locale. “Qui è dove passerò la mia prima notte in Costa Rica”, ha scritto su X, postando una foto dell’aeroporto. “Conosci il volto dell’impero il giorno in cui gli tocchi i nervi o superi i confini”, ha aggiunto.

Successivamente, Albanese è stata raggiunta al telefono dal Fatto Quotidiano, al quale ha fatto sapere di essere stata privata dei propri oggetti personali e del passaporto diplomatico: “Ce l’ha un agente della sicurezza aviaria che è proprio qui accanto a me, che mi fa da guardia…“, ha detto. La relatrice Onu ha poi definito ”menzognere" le accuse di legami terroristici. “Prima l’accusa era di essere antisemita. Ora è tutto terrorismo. Ormai stanno cannibalizzando il diritto internazionale e quelli fondamentali”, ha concluso.