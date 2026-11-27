“Lascio una redazione che mi ha offerto il giornalismo di inchiesta più libero, indipendente e sincero che ci sia stato in circolazione”. Giorgio Mottola lascia Report e approda a Fanpage. E lo ha annunciato con una lettera rivolta ai suoi telespettatori.

“Come molte e molti di voi già sanno o hanno intuito, dopo 15 anni ho deciso di interrompere la mia collaborazione con Report - la lettera dell’ex giornalista di Sigfrido Ranucci -. È una decisione che avevo iniziato a maturare già da qualche anno. Lo scorso giugno avevo iniziato a pensare di accettare un’altra offerta di lavoro ma la crisi gravissima che ha attraversato Report mi ha indotto a restare e provare a salvare il programma insieme a tutti voi”.

E anora: “Non ho alcun dubbio che questo gruppo sarà in grado di riportare Report agli antichi splendori, anche perché quegli splendori sono stati raggiunti soprattutto grazie al lavoro, alla serietà e all’abnegazione di questo stesso gruppo. Non dico che sarà facile e neanche che sarà veloce, ma in questo Paese di giornalismo di inchiesta - ha concluso Giorgio mottola - c’è bisogno e Report negli ultimi 25 anni ha offerto il giornalismo di inchiesta più libero, indipendente e sincero che ci sia stato in circolazione”.