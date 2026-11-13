Greta Thunberg prende in giro i gretini: “Davvero li fanno ancora?”

Una risata la seppellirà? Speriamo... anche perché quella che le è scappata l’altro giorno, ad Antalya, era particolarmente sguaiata e insultante. Stiamo parlando di Greta Thunberg, tornata agli onori delle cronache per aver preso in giro quelli dei Fridays for Future, il movimento ecologista da lei stesso fondato che ogni venerdì, alla maniera di Maurizio Landini oggi, scendeva in piazza e bloccava le città occidentali in nome dell’ambiente. «Davvero lo fanno ancora?», ha chiesto la giovane esterrefatta e compiaciuta all’intervistatore che la informava di una recente manifestazione di suoi discepoli a Berlino. E giù a sghignazzare; più divertita e irridente di così, non si era mai vista prima. Non ci stupisce.

Del resto, che la ex ragazzina svedese fosse tanto fumo e poco arrosto, noi di Libero eravamo stati tra i pochi a intuirlo fin da quando, in epoca pre-Covid, era diventata un idolo mondiale, osannata e invitata dai potenti del pianeta. Da Barack Obama ad Angela Merkel, da Carlo d’Inghilterra a Emmanuel Macron, fino ai presidenti di turno dell’Onu e dall’Unione Europea, se la contendevano tutti. Era diventata una garanzia per i cacciatori di consenso.

Quando riuscì ad essere ricevuta perfino da Jorge Bergoglio, in Vaticano, titolammo a tutta pagina “La rompiballe va dal Papa”, con il risultato che le balle le scassarono a noi. Qualcuno però, tra coloro che l’avevano presa sul serio e ancora vanno in piazza per lei - nessuno quindi dell’elenco di grandi sopraccitati - dev’esserci rimasto male davvero nel vedere la risata sprezzante che ha sostituito il ringhio disgustato che la giovane era solita mostrare. Spiacenti, ma è il destino dei boccaloni.

L’attivista sembrava sparita da un po’. Aveva anche diversificato i propri interessi, dedicandosi per lo più alla causa pro-Pal piuttosto che a quella climatica. Questioni di moda, i tempi cambiano e il pubblico va inseguito. Recentemente però la Thunberg, come si è visto, è ricomparsa nelle antiche vesti di ambientalista ultrà, in Turchia, alla conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima, un appuntamento che disertava da Glasgow 2021 perché lo riteneva controproducente. Tante chiacchiere, nessun risultato se non «un’occasione per menzogne e imbrogli, in cui tutti fanno greenwashing», ebbe a dire, puntando il dito su quanti fanno a gara per esibire un’anima verde in pubblico e continuare a coltivare quella nera in privato.

Fatto sta che le opinioni di Greta cambiano ancora più velocemente del clima. Quindi rieccola, in versione meno arrabbiata e più sbarazzina, in quel di Antalya perché sì, è vero che queste conferenze sono delle manifestazioni inutili animate solo da puzzoni, ma “bisogna esserci, per modificare le cose da dentro”, dixit. Rieccola lì, a ostentare un sano e gaudente cinismo al posto dell’implacabile e cieca rabbia di un tempo e a dare ragione a quel che pensava il filosofo Benedetto Croce del problema dei giovani, ovverosia che si risolve aiutandoli a diventare adulti. D’altronde, perfino Greta è cresciuta, al punto da farsi beffe di chi invece è invecchiato senza crescere e ancora il venerdì rompe le scatole a se stesso e agli altri, seguendo le indicazioni che lei ormai si è perfino scordata di aver dato.

Avrà senz’altro deluso i suoi fan, con la risataccia in Turchia, ma per una volta l’attivista svedese ha fatto simpatia a noi, che invece non l’abbiamo mai apprezzata, pur riconoscendole il merito di aver evidenziato al mondo un problema reale, quello del surriscaldamento del pianeta. Consci che una benemerenza storica non è una patente di infallibilità e che la Terra non si salva insultando i soli che provano a combattere l’inquinamento e ignorando chi davvero appesta il pianeta, temevamo che la Thunberg restasse prigioniera del proprio personaggio, finendo per rovinarsi la vita come chiunque si prende troppo sul serio.

Invece, vedendo come se la ride al solo pensiero che qualcuno ancora la prenda sul serio, abbiamo intuito che ormai anche lei è entrata a pieno titolo a far parte del teatrino globale, dove ognuno fa la sua parte per tenere tutto insieme. Greta è in Turchia perché la sua presenza è necessaria: questi vertici sul clima, che producono grida manzoniane destinate a essere rettificate dieci volte prima che arrivi la data in cui devono entrare in vigore, sono indispensabili acciocché, quando finiscono, tutti possano tornare a inquinare con animo leggero.