“Ho viaggiato nel tempo fino al 2118. Ecco cosa ho visto”: il racconto agghiacciante

Un “viaggiatore del tempo” è tornato di moda sui social. L’uomo aveva detto di aver viaggiato fino all’anno 2118. Ha dichiarato di essere tornato con una visione “agghiacciante” sul futuro dell’umanità. L’uomo in questione si chiama Alexander Smith.

Nel video, pubblicato sul canale Youtube Apex Tv nel 2018, si presenta con un vestito grigio, una camicia bianca e una cravatta nera. L’uomo è calvo, ha un naso particolarmente grande e una strana maschera. “Il mondo come lo conosciamo cambierà molto”, inizia così l’inquietante messaggio. Il video è tornato particolarmente di moda adesso, con gli spettatori rimasti affascinati dalle sue teorie.

Già nel 2018, l’uomo parlava in maniera sorprendente dell’intelligenza artificiale, dichiarando che un giorno avrebbe dominato il mondo. Inoltre, ha dichiarato che il conflitto tra Stati Uniti e Corea del Nord si sarebbe tramutato in guerra Mondiale, con il coinvolgimento anche della Russia. Ma come avrebbe fatto il signor Smith a fare questo viaggio nel tempo? Lo racconta nel video. La sua storia ha inizio nel 1981. “La mia vita ha preso una svolta straordinaria mentre ero seduto sul divano a guardare la televisione con mia moglie, quando qualcuno ha bussato alla mia porta. C’erano due uomini vestiti con abiti neri in piedi fuori dalla porta, che mi hanno detto di seguirli perché lavoravano per la Cia. Mi hanno detto di andare con loro, quindi ho obbedito”. Portato via in auto, bendato e poi condotto in elicottero in una base militare sotterranea segreta, ha dichiarato di essere stato scelto per un viaggio ai confini di “spazio e tempo”. La Cia, infatti, possiede apparecchiature nascoste al pubblico, come una macchina del tempo.

“Le tensioni sono aumentate, fino al lancio di missili”: così ha commentato quanto visto nel 2118. Smith ha dichiarato che tutto è nato quando la guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord ha visto la scesa in campo della Russia, al fianco di Pyongyang. “Gli effetti non sono stati quelli che si potrebbero definire auspicabili”, ha aggiunto, definendo il conflitto “come una Terza Guerra Mondiale”. Ha anche parlato di chi sarebbe stato il presidente: “Un solo leader in questo mondo: l’intelligenza artificiale. La pace, la sicurezza, il progresso tecnologico e tutte le altre grandi cose che potrebbero giovare alle nostre vite di esseri umani”, ha poi concluso.