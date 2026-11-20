Aria da so tutto io e insulti a destra e a manca. Andrea Scanzi non si è smentito nemmeno questa volta. Giovedì sera, ospite in collegamento da Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’, il tuttologo del Fatto Quotidiano ha dispensato giudizi su tutti i temi possibili, dalla politica estera alla legge di bilancio.

Sul dossier ucraino, Meloni “non tocca palla come larga parte dell’Europa”, ha detto. Per poi aggiungere: “È inutile che finga di aver ottenuto grandi risultati. L’Italia è oltremodo marginale”. Il giornalista è anche convinto che i presunti fallimenti del Governo in politica estera avranno un effetto negativo sulla campagna elettorale della premier che, secondo lui, non può più puntare sul racconto della leader occidentale stimata da tutti. “Quali sono i grandi risultati della presunta pontiera Giorgia Meloni che doveva essere appunto il trait d’union tra gli Stati Uniti e l’Europa?”, ha chiesto in tono provocatorio.

Restando sull’Ucraina, Scanzi ha citato il sondaggio YouTrend per Sky TG24 secondo cui il 58% degli italiani vorrebbe interrompere l’invio di armi, mentre il 39% chiederebbe di fermare anche i fondi e di restare neutrale. Il giornalista ha anche contestato la posizione del Governo sulla questione israelo-palestinese: “Tutte queste cose in cabina elettorale si pagano e allora la Meloni parla d’altro”.

Il dibattito si è poi spostato sulla legge di bilancio e lì Scanzi è passato direttamente agli insulti. “In questo è abbastanza brava a parlare da sola e a vendere le pentole”, ha detto riferendosi ai brevi video con cui, sui social, Giorgia Meloni sta presentando la Manovra. Per la penna del Fatto, la premier vuole chiudere la legislatura “come Craxi o Berlusconi”, con una manovra piena di “mance, mancette, promesse, bonus, condoni affinché poi gli italiani la votassero per ringraziarla”.

In chiusura un appello rivolto agli elettori di sinistra: “Vi siete resi conto che dietro la cancellazione del bollo c’è il pensionamento che è sempre più difficile, la sanità pubblica che è sempre più in difficoltà, la scuola pubblica che è sempre più in difficoltà, il Welfare che è sempre più in difficoltà?”.