Italo Bocchino stronca Fittipaldi: “Tutte fesserie”, gelo da Formigli

Dura accusa di Emiliano Fittipaldi, direttore del quotidiano Domani, ai vertici di Fratelli d’Italia e al partito in generale, durante l’ultima puntata di Piazzapulita, il programma d’approfondimento di La7 del giovedì sera, condotto da Corrado Formigli.

“I dirigenti di Fratelli d’Italia sono dichiaratamente post fascisti”. Così Fittipaldi, che commenta la polemica sollevata dal ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara su alcune frasi riportate all’interno del libro Trame del tempo 3 dello storico Carlo Greppi, edito Laterza.

Il ministro ha affermato: “Un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti. Qui a pagina 666, si descrive Fratelli d’Italia come “il partito che ne ha raccolto l’eredità (del fascismo, ndr) e che continua ad avere una stretta relazione con la sua ‘base’ dichiaratamente fascista”.

Il giornalista aggiunge: “Che i dirigenti di Fratelli d’Italia siano dichiaratamente post-fascisti, che il braccio destro di Meloni e cofondatore di partito Ignazio La Russa aveva la statua di Mussolini nella stanza, che Chiara Colosimo si faceva fotografare con il busto del duce fino a pochi anni fa, è un dato di fatto. E Meloni non ha fatto nessuna critica. Delle misure dichiaratamente liberticide non lo diciamo noi, lo dice mezza Europa”.

Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo XIX, però, non lo accetta e afferma: “Sono tutte fesserie”. Quest’ultimo tema è richiamato sempre nel libro e nel testo si afferma che il governo Meloni “si distingue nell’attuazione di misure chiaramente liberticide”.

Viene citato in particolare il decreto Sicurezza del settembre 2024, accusato di contrarre significativamente il diritto di manifestare. Tra le contestazioni rivolte all’esecutivo viene richiamata anche la criminalizzazione dei mezzi di comunicazione. Il manuale, infatti, scrive: “Il governo Meloni prosegue inoltre la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione sui mezzi di comunicazione”.