I telespettatori più affezionati di Fuori dal coro, su Rete 4, già lo sanno: in Italia esiste una grossa questione legata all’Islam, sia in chiave sicurezza sia per quanto riguarda gli aspetti più strettamente culturali. Mario Giordano, però, lo ricorda anche a chi segue È sempre Cartabianca. Il giornalista, ospite della collega di rete Bianca Berlinguer, commenta le immagini dell’incursione di Simone Carabella durante una preghiera della comunità musulmana a Roma, che tante polemiche ha suscitato negli ultimi giorni.

«Che bisogno c’è di fare queste scene di fronte a una preghiera pacifica?», domanda la padrona di casa.

«Ma non c’è nessun bisogno, Bianca, e io voglio fare assolutamente il difensore di Carabella - risponde Giordano -. Però voglio dire una cosa, il problema non è Carabella.

Possiamo criticare tutto, però il problema esiste sia sull’immigrazione sia sull’islam. Esiste un problema di immigrazione fuori controllo, non a caso il 43% degli stupri sono fatti da immigrati che sono il 9% della popolazione.

Il numero delle persone che stuprano rispetto agli italiani è decisamente superiore. Anche per furti e scippi la percentuale è decisamente superiore, quindi c’è effettivamente un problema. Non perché gli stranieri sono stranieri - puntualizza ancora Giordano -, ma perché quando arrivano gli stranieri diventano irregolari perché il lavoro non c’è, perché ci sono tante false aziende. Quindi finiscono in strada e poi questo crea una situazione problematica».

"In una Moschea di Brescia un Imam ha dichiarato che è possibile sposare bambine di 9 anni. Queste persone vogliono imporre una cultura contraria alla nostra civiltà"



Mario Giordano a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/23mYQEUtLJ — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) November 25, 2026

La stessa cosa, prosegue il conduttore di Fuori dal coro, accade con l’Islam: «Il problema non sono quelli che predicano pacificamente, ma io ho fatto un’inchiesta domenica in otto moschee su otto di Genova, gli imam predicano la poligamia, invitano a praticare la poligamia e suggeriscono anche come praticare la poligamia attraverso il flusso irregolare, cioè facendo arrivare le seconde mogli come badanti, e questo è un problema. Quando io in una moschea di Brescia trovo un imam che dice, ovviamente andando a telecamera nascosta, che bisogna sposare le bambine di 9 anni, che si possono sposare le bambine di 9 anni, quello è un problema. È un problema di mancata integrazione di persone che vengono qui non per integrarsi, ma evidentemente per imporre una cultura che è contraria non solo alla nostra Costituzione, ma alla nostra civiltà, e quello è il problema, non il prosciutto».