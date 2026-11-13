Landini ha un nuovo nemico: Kimi Antonelli. “Uno non deve fare il furbo”

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“Questi due simboli, sono due simboli dello sport italiano?”, esordisce Giorgio Lauro intervistando Maurizio Landini ospite di Un Giorno da Pecora nella puntata in onda giovedì 12 novembre. E il leader della Cgil, che già aveva criticato Jannik Sinner, sul tennista e su Kimi Antonelli commenta così: “Penso che, da un certo punto di vista, penso di sì, cioè penso che guardi, per dire una cosa...”. Lauro a quel punto chiede: “Ma lo conosce Kimi Antonelli, le piace?”.

“No, non lo conosco, non ho avuto la fortuna, molto bravo, sicuramente non ho avuto la fortuna di incontrarlo, di conoscerlo, adesso non conosco a modo la sua situazione. Io dico che in senso generale pagare le tasse non è una cosa che uno deve fare il furbo per non pagarle, è un elemento che ti aiuta. E se hai di più, se ti metti a disposizione anche per gli altri, secondo me è un elemento di cultura senza la quale non c’è la giustizia sociale, senza la quale sei in un paese di diseguaglianze”. Ci risiamo: il sindacalista se la prende con gli sportivi che risiedono fuori dall’Italia. Come il campione del mondo di Formula 1 che è residente a San Marino.

Stesso discorso che aveva già fatto per il tennista azzurro. Landini aveva affermato che a Sinner – residente a Monte Carlo – “basterebbe vincere qualche torneo per recuperare con gli interessi” un eventuale contributo o una patrimoniale pagata in Italia, sostenendo che resterebbe comunque ricco e aiuterebbe il Paese.

E pensare che la sua Cgil è stata al centro di un noto caso giudiziario relativo al mancato pagamento del Tfr (Trattamento di Fine Rapporto) e di differenze retributive ad alcuni ex dipendenti e dirigenti.

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