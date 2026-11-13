Landini ha un nuovo nemico: Kimi Antonelli. “Uno non deve fare il furbo”

“Questi due simboli, sono due simboli dello sport italiano?”, esordisce Giorgio Lauro intervistando Maurizio Landini ospite di Un Giorno da Pecora nella puntata in onda giovedì 12 novembre. E il leader della Cgil, che già aveva criticato Jannik Sinner, sul tennista e su Kimi Antonelli commenta così: “Penso che, da un certo punto di vista, penso di sì, cioè penso che guardi, per dire una cosa...”. Lauro a quel punto chiede: “Ma lo conosce Kimi Antonelli, le piace?”.

“No, non lo conosco, non ho avuto la fortuna, molto bravo, sicuramente non ho avuto la fortuna di incontrarlo, di conoscerlo, adesso non conosco a modo la sua situazione. Io dico che in senso generale pagare le tasse non è una cosa che uno deve fare il furbo per non pagarle, è un elemento che ti aiuta. E se hai di più, se ti metti a disposizione anche per gli altri, secondo me è un elemento di cultura senza la quale non c’è la giustizia sociale, senza la quale sei in un paese di diseguaglianze”. Ci risiamo: il sindacalista se la prende con gli sportivi che risiedono fuori dall’Italia. Come il campione del mondo di Formula 1 che è residente a San Marino.

Stesso discorso che aveva già fatto per il tennista azzurro. Landini aveva affermato che a Sinner – residente a Monte Carlo – “basterebbe vincere qualche torneo per recuperare con gli interessi” un eventuale contributo o una patrimoniale pagata in Italia, sostenendo che resterebbe comunque ricco e aiuterebbe il Paese.

E pensare che la sua Cgil è stata al centro di un noto caso giudiziario relativo al mancato pagamento del Tfr (Trattamento di Fine Rapporto) e di differenze retributive ad alcuni ex dipendenti e dirigenti.