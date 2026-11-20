Nelle ore di manifestazione, c’è un video che torna a far discutere. Protagonista Maurizio Landini. Il segretario della Cgil, venerdì 20 novembre impegnato in piazza contro Manovra e governo, dimentica però di aver firmato contratti da 5 euro. Tutto vero. Su x torna virale il suo intervento a ReStart.

Facendo un passettino indietro, a novembre 2023 scoppiò il caso dei 22 contratti nazionali sottoscritti anche dalla Cgil che prevedevano paghe di 5 euro l’ora. Su questo lo ha interrogato Annalisa Bruchi su Rai 3: “Come mai avete firmato contratti a cinque euro l’ora alla categoria dei vigilantes, la sicurezza privata?”, ha insistito la conduttrice. “Abbiamo già aperto un’altra trattativa…“, è stata la replica del sindacalista. “Ma li avete firmati o non li avete firmati ‘sti contratti? Un sindacato che firma a cinque euro l’ora non si può sentire”, lo ha incalzato ancora Bruchi.

E pensare che ora il sindacalista se la prende con Meloni e il carovita... “Bisogna rimettere al centro i bisogni delle persone e cambiare questa situazione e la condizione per avere un futuro degno di questo nome. Credo sia molto importante che oggi la nostra organizzazione sia qui insieme a tutte le persone che vogliono dare questo segnale di cambiamento molto importante”, va dicendo.