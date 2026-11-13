L’aria che tira, Mulè sbotta con Caporale: “Ca**i loro! Ma che ce frega a noi!”

Duro scontro tra Giorgio Mulè e Antonello Caporale nel corso dell’ultima puntata de L’aria che tira, su La7. Al centro della discussione tra i due il tema degli aiuti da destinare all’Ucraina. Una questione che da sempre divide il Campo largo.

“Se uno quotidianamente non sente quello che arriva da Kiev, magari non capisce. La sinistra non ha la percezione”, afferma Mulè. Che poi, rivolgendosi a Caporale, dice: “Dovresti fare in modo che sul tuo giornale (il Fatto Quotidiano, ndr) magari cominciassero ad averla. Perché se i bambini muoiono di freddo, se gli anziani non si possono curare magari se lo raccontate meglio forse aiutate questa percezione, o no?”.

“O secondo voi - prosegue il forzista - stando comodamente seduti a casa nostra al calduccio... Ma ca**i loro degli ucraini. Ma che ce frega a noi se muoiono. Ma che ci frega se la Russia prende il Donbass, il Deontesk e Kiev. Ma chissene importa! Ma non dovete buttare la zappa sui russi, i poveri russi. Che ogni mattina mandano 850 droni a bombardare Odessa. Ne hanno fatti secchi sei stamattina. Vuoi versare una lacrima o vuoi dire chissene importa?”.

Caporale, in netta difficoltà, tira in ballo Gaza: “Quegli altri invece possono morire di fame, i palestinesi”. Mulè gli fa notare che si sta parlando di tutt’altro: “E che c’entra con l’Ucraina? Vedi che nella difficoltà vi dovete rifugiare. Tu parli di Ucraina e introduci Gaza, che cosa c’entra? Che cosa c’entra? Chi è entrato a Kiev? È entrato Israele o è entrato Putin?”, chiude secco il deputato.