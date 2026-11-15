L’incredibile gaffe del Papa: amore puro per l’Italia

Piccola gaffe linguistica per Papa Leone XIV durante un incontro con i fedeli riuniti davanti alla nunziatura apostolica di Lima, in Perù. Il Pontefice, impegnato nel suo viaggio apostolico in Sud America, ha iniziato il proprio discorso parlando in italiano, dimenticando per un momento di trovarsi in un Paese di lingua spagnola.

L’episodio si è verificato durante un breve saluto ai presenti, poco prima della partenza per la tappa successiva del viaggio. “Un breve saluto prima di partire per la prossima tappa di questo viaggio apostolico”, ha esordito il Papa in italiano, accorgendosi subito dopo della propria distrazione.

Con spontaneità e ironia, Leone XIV ha riconosciuto l’errore davanti ai fedeli, scusandosi con queste parole: “oh, scusate, perdonatemi, sto parlando italiano”.

La gaffe ha provocato le risate dei presenti, trasformando il momento in un simpatico episodio di spontaneità durante la visita in Perù. Il Pontefice ha quindi ripreso il discorso in spagnolo, aggiungendo con una battuta: “Qui in casa si parla italiano…”.

Un piccolo fuori programma che ha strappato un sorriso ai fedeli e ha mostrato il lato più spontaneo e informale del Papa, capace di affrontare con leggerezza una distrazione linguistica durante un importante appuntamento del suo viaggio apostolico.