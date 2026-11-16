Ha fatto discutere la presenza di Davide Beltrami in Futuro Nazionale. A Castelnovo Monti, nell’Appennino Reggiano, alcuni militanti del comitato locale non lo vogliono a causa del suo lavoro. Ossia la gestione di alcune ragazze sulla piattaforma OnlyFans. Un caso che sta facendo parlare anche in tv, dove David Parenzo chiede direttamente a Luigi Manconi. L’ex parlamentare, legato anche al Partito democratico, e compagno di Bianca Berlinguer premette che non c’è “nulla di illegale, se si tratta di riprovazione morale attiene alla coscienza di ognuno”.

Poi però, nel salotto de L’Aria Che Tira, prosegue: “Si tratta di un esponente di un partito che sulla triade ‘Dio, Patria e Famiglia’ ha fondato gran parte della sua ideologia e della sua cultura”. E ancora: “Nulla di illegale ma Vannacci è passato da quella sporca dozzina a quella dozzina sporcacciona”.

Tra chi guida la rivolta anti-Beltrami c’è anche Achille Melegari, ex sacerdote a Reggio Emilia che nel 2018 lasciò l’abito talare per poi sposarsi con la sua ex perpetua Gerardina Bellassai, anch’essa tesserata tra i vannacciani. “Ci dissociamo da questa nomina. Continueremo a condividere le idee del generale Roberto Vannacci, ma l’incompatibilità con le figure istituzionali locali ci ha portati a sospendere la nostra attività sul territorio e a chiudere il comitato”, dicono i rivoltosi di FN.