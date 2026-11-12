Maurizio Landini, smacco a Meloni: “Perché non sarò presente all’incontro”

Mesi e mesi a ripetere che il governo deve ascoltare i sindacati e poi quando c’è l’incontro con Giorgia Meloni neanche ci si presenta. Il segretario della Cgil Maurizio Landini non andra’ domani all’incontro sulla manovra a Palazzo Chigi. Lo ha detto lui stesso ai microfoni di Rai Radio 1: “Devo lavorare allo sciopero del 20”, ha spiegato. Domani 13 novembre è stato convocato l’incontro sulla manovra con i sindacati, a palazzo Chigi alle 15, ma il leader della Cgil non ci sarà, “ci sarà comunque una delegazione della Cgil” ha fatto sapere. Intanto a pochi metri di distanza si terra’ la presentazione della proposta per una riforma fiscale del sindacato. L’appuntamento sara’ all’Hotel Nazionale di piazza Montecitorio, alle ore 13. Sulla presenza della premier all’incontro con i sindacati, “non lo so” ha replicato. Nella convocazione “è indicata la presenza di una delegazione del governo, non si sa chi ci sarà”, facendo poi presente che “i sindacati li convoca poco e di solito dopo aver preso le decisioni”.

“Finalmente una buona notizia per le persone che lavorano - ha spiegato il segretario della Cgil a proposito dell’intesa raggiunta insieme a Cisl e Uil con le tredici associazioni datoriali sui contratti e la rappresentanza -. Siamo riusciti ad ottenere la garanzia che in ogni contratto nazionale di lavoro annualmente o ogni due anni ci sia un adeguamento dei salari all’inflazione. Abbiamo ottenuto il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici di votare per eleggere i loro delegati e le loro delegate. E abbiamo ottenuto la possibilità di cancellare i contratti pirata, perché un contratto per essere valido deve essere firmato da soggetti rappresentativi e i soldi pubblici, i nostri soldi, devono andare solo a quelle imprese che rispettano i contratti e che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

E ancora: “Ora la parola passa alle lavoratrici e ai lavoratori che nei prossimi giorni saranno chiamati a discutere e a votare su questo accordo. La firma definitiva ci sarà il 14 dicembre per dire ok a questa intesa”.