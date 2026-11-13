Maurizio Landini vuole i soldi di Jannik Sinner e Kimi Antonelli: “Giustizia sociale”

Kimi Antonelli e Jannik Sinner: nemici pubblici numero 1 e 2 dei compagni. Dopo l’articolo delirante del Fatto Quotidiano, anche Maurizio Landini scende in campo per chiedere di tassare con una patrimoniale i due sportivi italiani più in vista del momento. Il segretario della Cgil è stato ospite di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. E, nel corso della trasmissione, ha puntato il dito contro i due azzirri colpevoli di essere molto bravi e quindi di aver guadagnato troppi soldi.

“Una patrimoniale per Jannik Sinner e Andrea Kimi Antonelli?”, la domanda a bruciapelo a Maurizio Landini. “Penso che da un certo punto di vista - la risposta el segretario della Cgil - penso di sì. Penso che, guardi... non conosco Kimi Antonelli. Non ho avuto la fortuna, ma è molto bravo. Non ho avuto la fortuna di incontrarlo e di conoscerlo. Adesso non conosco a modo la sua situazione. Io dico che in senso generale pagare le tasse non è una cosa che uno deve fare il furbo per non pagarle. Si tratta di un elemento che ti aiuta. E se hai di più, se ti metti a disposizione anche per gli altri secondo me è un elemento di cultura senza la quale non c’è la giustizia sociale. Senza la quale sei in un Paese di diseguaglianze”.