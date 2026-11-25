C’è un nuovo record per l’attuale legislatura di centrodestra, cioè i circa 6.600 emendamenti presentati alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame della Legge di Bilancio 2027. Di questo si discute a “Otto e Mezzo”, programma d’approfondimento di La7 che segue il tg di Mentana ed è condotto da Lilli Gruber.

Ed è proprio la padrona di casa a scagliarsi contro il governo: “Ci sono anche emendamenti sui cortei e le manifestazioni di piazza, perché Fratelli d’Italia la Lega stanno facendo onestamente delle proposte oscene. La Lega propone un nuovo reato di squadrismo eversivo di piazza, accostando le manifestazioni di piazza alle eversioni, bene. Poi, c’è la proposta di Delmastro di Fratelli d’Italia. Chi è? Uomo vicinissimo a Giorgia Meloni, ex-sottosegretario della Giustizia, perché è stato condannato - anche in appello - per rivelazione di segreto d’ufficio nel caso Cospito. Poi, si è anche dovuto dimettere, perché era coinvolto in questa storia dei ristoranti, delle bisteccherie che aveva in società con un prestanome del clan mafioso dei Senese. Quindi cosa propone Delmastro? Propone – spiega Lilli Gruber - che ai giovani che vengono indagati per reati commessi durante una manifestazione siano sospese le borse di studio e anche i benefici economici. Ma - viene da dire - neanche nell’Ungheria di Orbàn abbiamo visto questo!”. Interviene, in collegamento, anche Giorgia Pacione Di Bello, giornalista economica di ItaliaOggi, che si accoda alla conduttrice e dichiara: “Ci sarebbero due discorsi da fare, uno sui giovani, perché le manifestazioni riguardano principalmente i giovani che sono scesi in piazza per il carovita. E giustamente dicono ‘non si riesce ad arrivare a fine mese, magari non vorremmo lasciare l’Italia, vorremmo contribuire a formare anche ricchezza noi in Italia’. Se, però, si vanno a vedere anche i dati Ocse che analizzano le manovre e vanno anche a vedere la spesa sociale destinata a famiglie giovani e bambini, dal 2015 ad oggi si è destinato circa tra lo 0,9 e l’1% del PIL contro il 16% di quanto invece si va a destinare agli over 65 e questo significa che fondamentalmente i giovani pesano poco dal punto di vista elettorale. Quindi ci si permette, poi, anche di fare queste proposte. Viene poi da dire che ci sono anche altre priorità al momento, magari non far andare via i giovani dal Paese, che possono essere linfa nuova, possono dare nuova produttività”. Il solito veleno gratuito.