Oggi, all’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari sperava di inaugurare l’Anno Accademico con un ultimo discorso in qualità di Magnifico Rettore (il 31 ottobre 2027 scade il mandato) calamitando riflettori, sguardi, applausi, cori di giubilo e magari anche qualche singhiozzato “resta con noi”.Sull’atteso gran finale è però piovuta una bombetta che il Magnifico ha probabilmente provveduto a innescare da solo con il mutu proprio sbandierato a favore di telecamere (Report) e giornali (il Fatto Quotidiano) chiudendo il corso laurea triennale online in Lingua, letteratura e arti italiane (l’unico telematico offerto da Unistrasi) avviando sanzioni disciplinari contro i docenti (16 su 22) coinvolti nella gestione e proponendo la sanzione della censura per 15 prof (e la sospensione per due figure apicali amministrative).

Il tutto a seguito della scoperta di presunte irregolarità che sono state duramente contestate dai docenti coinvolti. Ma la faccenda è sfuggita di mano a Montanari che oggi si troverà a raccogliere quanto seminato in questi quattro anni di comando, rimediando una fragorosa caduta d’immagine. Lui che già a luglio scorso aveva annunciato e mantenuto la decisione di non partecipare più alle riunioni dell’unico Dipartimento di Ateneo. Chiaro, no? Per Montanari la democrazia è a rischio in Italia ma non nella sua Università...IN 39 DICONO NO Oggi, per la prima volta nella storia dell’Ateneo, la maggioranza del corpo docente diserterà la cerimonia nella quale il Magnifico avrebbe prevedibilmente provveduto ad autoincensarsi, per colpa di quella che i professori definiscono una «crisi democratica senza precedenti».

Frase contenuta in un documento rovente sottoscritto da 39 docenti su 73. Le adesioni, viene precisato, sono state depositate presso un fiduciario per motivi di riservatezza.Anonime, perché nell’università del Montanari è meglio non esporsi, se possibile: questo il clima, ad alto rischio di ostracismo.«I sintomi sono sotto gli occhi di tutti. Su un totale di circa 50 posizioni gestionali, si sono avute 26 dimissioni a tutti i livelli: Prorettori, Delegati rettorali, membri del Consiglio di Amministrazione, Coordinatori di corsi di studio, Direttori di Centri. Recentemente, a ulteriore testimonianza di un disagio non più sostenibile, si sono dimessi simultaneamente il direttore del Dipartimento, il Coordinatore per la didattica del Dipartimento e la Coordinatrice del corso di laurea online, appena subentrata al precedente Coordinatore che aveva già rassegnato le sue dimissioni nei mesi scorsi».

Fatti, non opinioni; l’amarezza che trasuda dal comunicato diventa un atto d’accusa: «Il tutto è avvenuto all’interno di un quadro economico preoccupante, emerso solo alla fine del 2025 con la decurtazione delle dotazioni del dipartimento di Studi Umanistici (al momento l’unico della nostra piccola università) e dei Centri di Ateneo, con percentuali che vanno dal 30 al 50%; in alcuni casi si è arrivati all’azzeramento totale».E sì che con il decreto di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 2026, l’Università per Stranieri di Siena ha registrato uno degli incrementi percentuali più alti d’Italia (+5% rispetto al 2025), raggiungendo quota 13,3 milioni di euro.

Alla faccia delle ripetute contumelie sul governo fascista, dunque, Montanari non è stato lasciato indietro per niente.Indietro però è rimasta la sua Unistrasi: «Per quanto riguarda la didattica», continua la nota dei prof, «la Governance ha risposto al costante calo delle immatricolazioni (oltre il 30% in meno nel quinquennio 2022-26), con proposte di attivazione di nuovi corsi di laurea che non sono riusciti a intercettare le esigenze e le aspettative degli studenti, come un nuovo corso, chiuso al momento stesso della sua attivazione, dichiaratamente per mancanza di iscrizioni, accentuando così un problema che meritava altre strategie d’intervento.

Mentre ci si fa vanto di aver varato un Osservatorio sul precariato, si mettono alla porta sette colleghi ricercatori a tempo determinato (tipo A) che avevano ottimamente lavorato».Sullo sfondo resta il pasticcio del corso cancellato: i ricorsi al Tar dei prof “ribelli” e i circa 200 esami contestati perché sostenuti online nel 2026 (in violazione del decreto Bernini sull’obbligo in presenza) che gli studenti coinvolti non sanno ancora se sono validi o meno (compresi alcuni che si sono già laureati). E 40 di loro rischiano di andare fuoricorso, con ovvie ulteriori spese di iscrizione.Un capolavoro, Montanari.