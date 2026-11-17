Il caso della grazia a Nicole Minetti non è ancora finito, perlomeno in tribunale. Una richiesta di risarcimento da 5 milioni di euro per un post pubblicato sul blog de Il Fatto Quotidiano: a presentarla proprio Minetti e Giuseppe Cipriani nei confronti di Davide Mattiello, ex deputato del Pd ed ex componente della Commissione parlamentare Antimafia.

Lo ha denunciato, con un post sulla sua pagina Facebook, lo stesso ex parlamentare dem. “Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani mi citano in giudizio - dice Mattiello -. Esigono un risarcimento per danno d’immagine di oltre 5 milioni di euro”.

Il motivo è che “si sentono offesi da quanto ho scritto per il blog del Fatto Quotidiano in relazione alla vicenda giudiziaria apertasi all’indomani della grazia presidenziale”.

“Nei commenti ripropongo il link all’articolo: dite voi se c’è qualcosa che leda direttamente la loro reputazione”, aggiunge l’ex deputato dem. “La questione - prosegue - è un’altra: nel nostro Paese è sempre più difficile esercitare il pensiero critico e, spesso, chi ha potere e si arrabbia usa le azioni legali con intenti intimidatori per tappare la bocca a chi prova ancora a dissentire”. In ogni caso, conclude, “vi assicuro che sono in ottima compagnia. E faremo valere le nostre ragioni”.