Al centro del dibattito, nel corso dell’ultima puntata de L’aria che tira, il reddito di cittadinanza riesumato dalla sinistra e la distribuzione della ricchezza in Italia. Ospite in studio c’è Piergiorgio Odifreddi, che interviene sulla questione: “In Italia il 50% della popolazione a reddito basso ha il 7% della ricchezza. il 10% della popolazione, quella altra, ha il 60%. i ricchi sono molto ricchi e una grande parte della popolazione è abbastanza povera. una parte del rdc va indirizzata a quel 50%, poi uno può decidere di cambiare le regole o di fare più attenzione sulle domande ma rimane il problema”, sostiene il professore.

Odifreddi affronta poi il tema della pressione fiscale: “Quando si parla di tasse, il 50% di tasse arriva dai lavoratori dipendenti e il 30% arriva dai pensionati, cioè l’80% dell’introito dell’erario è fatto dai lavoratori dipendenti. E il 20% è fatto da coloro che sono lavoratori indipendenti e quindi dalle partite IVA. Ora, uno può anche andarsela a prendere con i superricchi, va benissimo, è sempre una cosa populista che fa piacere ma il vero problema è tassare le partite IVA”.

“Le partite IVA - continua - pagano il 15% fino a una certa somma che cambia negli anni. Però ci sono 100 miliardi di evasione fiscale all’anno. i 100 miliardi li possono fare soltanto coloro che hanno la possibilità di farlo. I lavoratori dipendenti non possono evadere perché non sono loro che pagano le tasse, gli vengono detratte alle fonte. dunque, chi è che può evadere? le partite IVA, è lì che bisogna andare a riprendersi i 100 miliardi che sono semplicemente evasione”, ha concluso.