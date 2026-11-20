Si apre con le parole di Corrado Augias al La Torre di Babele su fascismo, partigiani, liberazione e Costituzione l’ultima puntata di Piazzapulita, su La7: è il doveroso omaggio di Corrado Formigli all’amico giornalista scomparso a 91 anni.

Da compagno a compagno, dalla guerra civile al termine del Ventennio alla “Resistenza perenne”. Non contro il Duce, ma contro Silvio Berlusconi prima e Matteo Salvini, Giorgia Meloni e qualsiasi esponente del centrodestra poi.

Dopo 3 minuti, prende la parola Formigli e piazza un parallelo tra le parole di Calamandrei lette da Augias e “questi giorni in cui nel nostro Parlamento sventolano i drappi neri, si mostrano le croci celtiche, si celebra il fascista Pino Rauti, si insultano i partigiani vigliacchi comunisti”.

“Tutto questo è successo adesso, in questa settimana, in questo incredibile pazzesco cortocircuito che si è creato”, prosegue Formigli. La regia di La7 manda poi in onda il durissimo scontro in aula tra Sasso di Futuro Nazionale e Cuperlo del Pd. Si alza la temperatura. “Gli animi erano già stati esacerbati dalle parole della seconda carica dello Stato”, ricorda ancora il conduttore citando Ignazio La Russa. “E chissà cosa ne pensa della mostra su Rauti, fondatore del centro studi di Ordine Nuovo e commemorato come un padre della democrazia”.