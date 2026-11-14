Parla Del Debbio: “Vi spiego Dio secondo me...”

Un libro su Dio, intitolato “Dio”, di questi tempi di agnosticismo indifferente e di fuga dal reale, sembra quasi un azzardo editoriale. Eppure la necessità dell’uomo di dare un senso alla propria vita sembra continuare a bruciare perfino sotto la cenere dell’individualismo, e la fame e sete di assoluto pare sopravvivere anche a decenni di relativismo predicato e celebrato. Questa è la sfida raccolta da Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore televisivo noto al grande pubblico per Dritto e rovescio, ma filosofo di formazione, con il suo ultimo libro Dio. Può dare senso alla vita un mistero incomprensibile (Piemme, pag. 320, euro 18,90). Una sfida raccolta anche dai lettori visto che Del Debbio ci confida che «nella categoria “Religione e spiritualità” di Amazon il libro è al primo posto e ventesimo in quella generale, davanti a gente come Zuppi e Mancuso».

Lei propone un percorso che parte dalla percezione del dolore, dell’incomprensibile presente nell’esistenza umana che conduce al disorientamento. Questo libro prende le mosse da un’esperienza simile?

«Direi di sì. Come dice Karl Jaspers nella vita ci troviamo di fronte a situazioni-limite in cui la nostra esperienza si scontra contro l’incomprensibile: sofferenza, morte, ingiustizia. Situazioni nelle quali il dolore aumenta proprio perché non comprendiamo le ragioni di ciò che accade. E in tutto ciò, naturalmente, mi ci sono trovato anche io. Comunque questo è un libro che avevo in mente di scrivere da vent’anni e ora è arrivato il mo mento».

Lei è stato anche in seminario, immagino, spinto da queste stesse domande...

«Sono stati gli anni più belli della mia vita, dai sedici ai diciotto anni, in cui ho letto tutti i trentacinque libri della Summa Teologica di San Tommaso e poi, negli anni successivi, tutti maggiori teologi che sono anche andato a trovare, così, da semplice studente desideroso di conoscere. Il Novecento è stato un secolo di grandi filosofi e teologi».

Voleva farsi prete?

«Volevo uscire dal mondo per studiare e meditare e quello ho fatto».

Ecco, di fronte a questa condizione ci sono due opzioni: cercare un ordine, una risposta; oppure cercare di cancellare questo disorientamento, o il nichilismo o l’opzione religiosa...

«O l’assurdo o il Mistero, come diceva Jean Guitton. Se si elimina il Mistero prevale l’idea che non c’è un Altrove. Io sento molto rispetto per un ateo serio perché ha il coraggio e la forza di caricare sulle proprie spalle tutto il peso della sua condizione umana, io non ce la farei».

Oggi l’opzione nichilista sembra avere il sopravvento: non si nega più l’esistenza di Dio, come facevano gli atei, si nega le domanda alla base.

«Non so se si tratta di nichilismo. C’è una prevalenza a rifugiarsi nel virtuale piuttosto che affrontare il reale. È più facile anche perché il virtuale non esiste, ma si vede, mentre lo spirituale esiste, ma non si vede».

Lei fa spesso ricorso all’etimologia nell’affronto della realtà. La lingua è una forma di conoscenza, quasi che contenesse un soffio divino?

«Più che un soffio divino, nella lingua c’è lo sforzo di secoli di umanità per mettere nelle parole un significato che spieghi la realtà, eppure emerge sempre un oltre che oltrepassa la parola. Questo vale, per esempio, per l’amore, figurarsi per Dio. Nella straordinaria Prima Lettera di San Giovanni c’è l’unica definizione di Dio presente in tutte le Scritture e, guarda caso, Dio è definito amore, ma un amore che deriva dall’esperienza, dalla conoscenza diretta».

Nel suo studio lei dedica molto spazio all’anima, la parte non materiale dell’uomo. Oggi questi sembrano discorsi da creduloni terrapiattisti, poi però molti frequentano maghi e santoni...

«È un ritorno al panteismo, o a quella forma di post-teismo oggi molto diffusa anche nella Chiesa grazie a certi “insipientes”, come li definiva San Tommaso».

Post-teismo?

«Sì, è come se le immagini di Dio della tradizione andassero tutte rimosse per rivolgersi, per esempio all’ecologia. Ma cosa ce ne facciamo di un dio ecologista, allora basta Greta Thunberg!».

È lo stesso processo cui è stato sottoposto San Francesco.

«Sì, Francesco è stato ridotto a una specie di ambientalista ante litteram, una sorta di Greta Thunberg. Francesco invece è teocentrico, canta il creato per celebrare il Creatore».

Il pensiero moderno, e talvolta perfino parte della Chiesa sembrano voler ridurre Dio e Cristo a un insieme di valori...

«Sì, a un’etica. La Chiesa vive una grande crisi della predicazione. Qualche anno fa La Congregazione per il clero diffuse un documento in cui si diceva che il fatto che parlare di Dio sia difficile non è un buon motivo per sviare il discorso su altro. Cosa ci vado a fare in Chiesa se invece che di Cristo devo sentirmi parlare di tasse o della riforma della legge elettorale? Allora, molto meglio rivolgersi a dei predicatori laici. Se si toglie la dimensione divina e ci si riduce all’etica, allora molto meglio ascoltare Falcone e Borsellino. E mi riferisco, per non fare nomi e cognomi, al cardinal Zuppi. A me la zuppa di Zuppi non piace!».

Eppure l’uomo, in tutta la sua storia, ha sempre sentito il bisogno di superare la realtà materiale per trovare un significato assoluto alla vita. E l’interesse per la spiritualità, testimoniato anche dall’interesse per il suo libro, ne è una ulteriore dimostrazione.

«A parte il mio caso, vedo comunque che i libri a sfondo religioso riscuotono molto interesse. L’esigenza di un Altrove è presente nell’uomo di oggi. Forse è inespressa, ma se qualcuno la ridesta, questa domanda emerge perché il cuore dell’uomo ha bisogno di domande prima che di risposte. Invece qui si offrono solo risposte materialistiche. Nella Chiesa siamo dominati da un legalismo farisaico per il quale la religiosità sarebbe l’applicazione della norma. Si rileggano la Prima Lettera di san Giovanni commentata da Bruno Maggioni e magari anche il Messaggio morale del Nuovo Testamento di Rudolf Schnackenburg».

Lei parla di un “Librone di Dio” attraverso il quale, fin da bambino, ha compreso il legame tra la sua vita e la dimensione di Dio. Lo legge ancora questo suo Librone?

«È quello che mi ha guidato per tutta la vita.Lo intuii a undici anni, naturalmente con l’immaginazione di un bambino. Poi, crescendo, ho compreso che nel librone della vita hanno scritto in tanti».

Nel suo libro lei si appassiona molto all’umanità di Cristo, agli affetti che provò l’uomo Gesù, alla sua compassione per le sofferenze altrui, fino al terribile dolore fisico della crocifissione descritto anche da un punto di vista tecnico e medico. Ma il centro della fede cristiana è la Resurrezione, perché senza Resurrezione, come dice Dante “mestier non era parturir Maria”...

«Prima della Resurrezione, c’è l’incarnazione, che non è l’immaginetta che spesso si mostra. È stata una kénosis, uno svuotamento. Cristo si è svuotato della sua divinità per farsi uomo fino in fondo, vivendo tutte le emozioni umane, dall’ira alla gioia, angoscia e dolore compresi. Cristo è uomo fino in fondo e porta nella Trinità un uomo con la sua carne, con l’angoscia del Golgota, con il dolore dei nervi mediani delle mani spezzati dai chiodi. Poi, prima della Resurrezione c’è la discesa agli inferi perché la salvezza possa toccare tutta l’umanità, anche di quella vissuta prima di Cristo. Infine, c’è la Resurrezione, ovvero la spada della luce che spezza le mura della cittadella dell’assurdo in cui viviamo. Non toglie il dolore e la sofferenza, ma allarga l’orizzonte oltre la cittadella dell’assurdo per cui la morte non è più l’ultima parola su tutto».

Lei a questo proposito parla di un’àncora nel cielo.L’uomo cerca ancora questo ancoraggio.

«Sì, certo, solo che è una domanda inespressa perché la predicazione non suscita domande sul Mistero, è appiattita sulla dimensione umana ed etica. Non si può dare senso alla vita parlando di ecologia. Questo è stato anche l’errore di papa Francesco».

A proposito di àncora nel cielo, Lei come immagina l’Aldilà?

«Non come un luogo noioso. Immagino un Aldilà di pace attiva, dove certo ci si dedica alla contemplazione delle cose celesti, ma una contemplazione attiva. Il teologo svizzero Karl Barth diceva che Dio ascolta Bach che è la perfezione, mentre gli angeli e gli altri in paradiso ascoltano Mozart perché è divertente».

Quindi lei crede in Dio. È praticante?

«Sono un irregolare in tutto, ma credo. Per esempio è più frequente che vada a messa durante la settimana piuttosto che di domenica. Però non passa sera senza preghiera, in particolare all’Angelo custode».

Questo è un libro di filosofia e teologia. Lei però per lavoro si occupa di cose assai più prosaiche, di politica, cronaca, realtà che spesso sembrano rinnegare questa dimensione. Come concilia queste due dimensioni?

«La televisione mi dà il pane. Sempre Karl Barth diceva che bisogna avere il quotidiano in una mano e la Bibbia nell’altra».

E lei come fa a reggerli entrambi, a staccare dall’uno per dedicarsi all’altro?

«È semplice, mi ritiro nel mio studio e stacco la testa. Inoltre, mi porto sempre appresso un quadernetto e se mi viene una buona idea la annoto. Poi, nella tranquillità del mio studio, la inseguo».