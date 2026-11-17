Patrimoniale? No, grazie. Questa è in estrema sintesi la posizione espressa da Carlo Cottarelli, ex senatore proprio del Partito democratico. L’economista, oggi direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica, ha parlato della solita proposta avanzata dal campo largo. E ha spiegato perché in Italia sarebbe una misura del tutto deleteria.

“Secondo me queste proposte non sono particolarmente valide perché vanno a tassare la ricchezza - ha spiegato intervistato da 4 di sera condotto da Paolo Del Debbio -. Ma la ricchezza è frutto di un risparmio che è frutto di un reddito che è già stato tassato. Quindi va a tassare due volte la stessa cosa andando a penalizzare chi invece di consumare e sperperare è andato a risparmiare. Secondo me non ha senso, tranne in casi di estrema emergenza. Ma non siamo in casi di estrema emergenza”.

"La patrimoniale? Una tassa che va a penalizzare chi risparmia".



Carlo Cottarelli nell’intervista a #4disera pic.twitter.com/KbheU5OEgW — 4 di sera (@4disera) November 16, 2026

“A me le imposte sul patrimonio non piacciono perché così si tassa due volte il reddito, la vedo come un esproprio - ha aggiunto sentito dal Giornale -. Va bene in casi eccezionali, che so, una guerra, come un provvedimento una tantum. Altrimenti è una tassa che penalizza gente che ha messo da parte soldi su cui ha già pagato le imposte. Sono contrario a penalizzare chi risparmia”.