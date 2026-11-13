Piazzapulita, da Formigli e Santoro fango su Meloni: “Incapaci o...?”

Usare tutto contro Giorgia Meloni, compresi gli allarmi bomba nelle scuole: è il metodo Piazzapulita, su La7.

Mette subito in chiaro l’obiettivo il conduttore Corrado Formigli, che apre il suo monologo iniziale così: “Ma può andare in bambola un Paese per delle mail spam di un sedicente leader del Misoginistan? E questa volta non ci sono decreti sicurezza che tengano, Misoginistan contro maranza 3-0, governo completamente in bambola. Questa storia ci racconta di investimenti non fatti, assunzioni insufficienti, competenze scarse. Pensiamo che combattere una guerra sia comprare molti cacciabombardieri e carrarmati, dotarsi di tanti droni ma poi scopriamo che sulla Cybersecurity sono stati tagliati soldi, pochi, ma siamo in controtendenza”.

“Abbiamo avuto un’Agenzia per la cybersecurity che ha avuto un capo, il prefetto Frattasi, che per sua stessa ammissione non sapeva niente di informatica - prosegue Formigli -, che ha 570 dipendenti ma con soli 75 informatici veri, un ministro della Pubblica amministrazione, Zangrillo, che dice che non ci possiamo hacker bravi perché costano 1 milione di euro all’anno. A queste domande dovrebbe rispondere il presidente del Consiglio. E se domani arriva un’altra mail, magari negli ospedali, che cosa facciamo?“.

Michele Santoro fa un passo in avanti: “Gli hacker possono bloccare treni, aerei, i frigoriferi dei grandi magazzini. In questo caso si parla solo di mail spam. Perché non si è attrezzato un gruppo ristretto di esperti che potesse diramare un’unica direttiva tempestiva? E’ incomprensibile. C’è soltanto una grandissima incapacità oppure c’è voglia di creare caos nel Paese, non solo da parte del governo? Si pensa a Putin, si pensa all’Iran, ma io penso per esempio anche a Israele”.