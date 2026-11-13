Piazzapulita, Federico Rampini sbotta con Rula Jebreal: “Non mi interrompa”

A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, è stato ospite in collegamento Federico Rampini. Il giornalista stava riflettendo circa il ruolo giocato da Benjamin Netanyahu sulla politica estera degli Stati Uniti. E, in particolare, su quella targata Donald Trump.

“Netanyahu è stata una delle influenze - ha spiegato Rampini -. Sicuramente Netanyahu si è speso molto perché aveva interesse che gli Stati Uniti attaccassero l’Iran, però c’erano altre influenze. C’è stato un momento in cui anche alcune monarchie sunnite del Golfo erano favorevoli alla guerra: l’Arabia Saudita, gli Emirati. Poi hanno fatto avanti e indietro. Hanno cambiato posizione 20 volte”.

Ma a un certo punto, Rula Jebreal lo ha interrotto con tanto di risatina: “Non è vero”. “Sì sì è vero. E non mi interrompa”, ha subito replicato Rampini. “Hanno fatto l’accordo di Mecca con l’Iran - ha insistito Jebreal -. Hanno fatto un accordo di pace con l’Iran”. “Io non interrompo - ha ribadito il giornalista -. Anche se hai detto delle cose molto discutibili io non ti ho interrotta”. “Sono stati commentati da tutti i giornali americani”, ha insistito Jebreal. “E continua, e continua”, ha chiosato Rampini con il padrone di casa che ha cercato di riportare i suoi ospiti alla calma.