A L’aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, è stato ospite Pietro Senaldi. Il condirettore di Libero si è soffermato su quanto detto e scritto da Marco Travaglio in t

elevisione e sul Fatto Quotidiano. E si è chiesto come mai nessuno gli chiede conto delle fake news che diffonde sulla guerra in Ucraina. “Siccome sta simpatico a chi conta - il ragionamento di Pietro Senaldi - nessuno gli chiede mai conto di quello che fa. Io sono stato contestato dall’Ordine dei giornalisti per molto meno”.

A quel punto è intervenuto il padrone di casa: “Questa frase: ‘un ordinario eccidio di guerra a Bucha’ crea grande imbarazzo”. “La famosa stampa, diciamo così, riformista stanno tutti con le orecchie basse quando Travaglio la fa fuori dal vaso. Perché quando la facciamo noi fuori dal vaso l’atteggiamento è diverso?”, ha insistito Pietro Senaldi. “Io penso che sia giusto discutere di tutto - gli ha fatto eco David Parenzo -. Io vengo sempre criticato e accetto le critiche . Mi auguro che accetti le critiche perché quella che è scritta lì è una fregnaccia. tutto qua, secondo me. Se si può ancora dire...”, ha chiosato il conduttore.