È botta e risposta tra Marta Bonafoni e Pietro Senaldi. Al centro del confronto avvenuto durante L’Aria Che Tira c’è il reddito di cittadinanza e, in particolare, il giudizio sui percettori della misura e l’accusa di criminalità rivolta a chi ha beneficiato del sussidio. Come già anticipato dal ministro Antonio Tajani, 1 miliardo e 700 milioni del bonus grillino sono finiti a finanziare i camorristi e delinquenti di ogni tipo, da Casamonica ad altre famiglie criminali del nostro Paese.

Bonafoni, esponente del Pd e braccio destro di Elly Schlein, contesta però questa generalizzazione: “Come fa a sostenere siano tutti criminali?”. Senaldi replica sorprese: “Eh, beh, insomma...”. E ancora, il condirettore di Libero ricorda che “io devo lavorare per pagare con le mie tasse il reddito ai criminali?”. Il suo, tiene a precisare, “non è un giudizio, è un’inchiesta in cui abbiamo fatto nomi e cognomi di criminali che hanno percepito il reddito di cittadinanza. Se io devo andare a lavorare per pagare con le mie tasse il reddito ai criminali chi me lo fa fare?”.

In ogni caso anche il Campo Largo si spacca sul tema. Stefano Patuanelli, vicepresidente pentastellato, afferma che il bonus entrerà nel programma, ma gli altri partiti frenano e parlano di “lavori in corso”.

Qui il video del botta e risposta tra Senaldi e Bonafoni