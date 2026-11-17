Pina Picierno contro Marco Travaglio. In un video diffuso sui social l’europarlamentare che di recente ha lasciato il Pd, spiega: “Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Anche stamattina il Fatto Quotidiano ci delizia con i suoi quotidiani insulti. Oltre a definirmi una malata di mente, questo da solo racconta lo stato di questo giornale, rilancia ancora una volta l’accusa di russofobia. Allora, io voglio essere ancora una volta molto chiara. Io non sono affatto contro la cultura russa, io sono convintamente contro il regime imperialista di Vladimir Putin e lo sono come tutte e tutti i russi liberi e democratici, perché i crimini di guerra di Vladimir Putin non corrispondono alla volontà di un intero popolo, ma corrispondono alla volontà, appunto, criminale di un imperialista”.

Da qui la precisazione: “Forse è utile che io ve lo faccia spiegare bene da una persona che lavora con me. Allora, Anna, ci spieghi a che cosa servono queste iniziative che sono promosse dalle ambasciate russe in giro per l’Europa e in giro per il mondo?”.

Poi la telecamera si sposta su Anna, appunto: “Allora, prima di tutto, quello che fanno è che normalizzano tutti i crimini della Russia qui in Europa per il pubblico europeo e anche molti giornali in tutta l’Europa, anche come il Fatto Quotidiano, rischiano di amplificare la propaganda di Putin quando dipingono come russofobi, per esempio, i leader europei che sostengono l’Ucraina”.

“Ecco, ora l’avete ascoltato anche da Anna - torna a parlare Picierno -. Ve la presento perché è la nipote di Anna Politkovskaya, giornalista uccisa da Vladimir Putin perché ne raccontava i crimini, e Anna è parte del mio team e mi dà una mano esattamente su questi temi. Questo conferma, caro Travaglio, cari amici del Fatto Quotidiano, che voi siete soltanto delle pedine di quel criminale di guerra e vi dovreste un po’ vergognare”.