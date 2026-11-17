Sinistra, imprenditoria e coop rosse. Un sistema noto, stranoto in Italia. Alessandro Sallusti è stato ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico di Rete 4. E ha spiegato ai telespettatori come certa politica può alterare il mercato e quindi favorire alcuni a scapito di altri.

“Soprattutto lo svantaggio degli esclusi e un’alterazione del mercato - le parole del direttore di Libero -. Un mercato quanto meno drogato. Il classico sistema che le amministrazioni di sinistra adottano sui territori, cioè quello di tener

e insieme il pubblico e il privato in maniera molto consociativa. Per esempio il modello Emilia, il modello delle coop rosse dove non si capisce mai qual è il confine tra l’imprenditoria e la politica, tra gli amici e i non amici. Tutto questo per altro appare abbastanza stridente col fatto che in queste ore la sinistra, anche con mia grande sorpresa il Pd, sta immaginando di proporre agli italiani un’ipertassazione dei guadagni. Ovvero le famose patrimoniali. Come dire, se dobbiamo dare la caccia alla ricchezza poi non si capisce perché finanziamo persone che bravura loro e per fortuna sanno come si gestisce un’azienda”.

E ancora: “Qui non stiamo parlando dell’efficenza delle cooperative rosse, ma della libertà del mercato. Cosa succede se tu non fai parte della coop rossa? Perché magari sei altrettanto bravo”. “Non succede niente”, ha replicato Alessia Morani. “Non è vero che non succede niente - le ha fatto notare Sallusti -. Capisco che lei deve dire che non è vero, però basta parlare con gli imprenditori per capire che è così”.