“Sarà un testa a testa tra Giorgia Meloni e Elly Schlein e l’afflusso sarà enorme”: Paolo Mieli, ospite di Tommaso Labate a Realpolitik su Rete 4, lo ha detto a proposito delle prossime elezioni politiche in Italia, profetizzando uno scontro tutto al femminile tra l’attuale premier nonché leader di Fratelli d’Italia e la segretaria del Pd. Immaginando per quest’ultima anche una vittoria contro l’altro leader dell’opposizione, il capo pentastellato Giuseppe Conte, alle primarie del campo largo.

“L’afflusso si andava abbassando perché c’erano una miriade di partitini, di opzioni”, ha proseguito lo storico ed editorialista del Corriere della Sera, riferendosi alla scarsa partecipazione degli elettori alle Politiche degli anni precedenti. “Quando sarà chiaro che ci sarà una candidata, che sarà Schlein, perché poi le primarie sono una cosa importante ma sarà lei, e Giorgia Meloni, vedrai cosa succederà...”, ha detto ancora Mieli, rivolgendosi al conduttore. “Innanzitutto tutta Italia sarà attaccata alla televisione a vedere il confronto e poi, io lo sto dicendo da 4 anni, non sottovalutate Elly Schlein”, ha chiosato il giornalista.