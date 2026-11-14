Realpolitik, Sallusti: “Ciro Grillo? Si sta cercando di unire l’utile al dilettevole”

“Probabilmente si sta cercando di unire l’utile al dilettevole”: Alessandro Sallusti, direttore di Libero, è intervenuto in collegamento con Tommaso Labate a Realpolitik su Rete 4 per commentare le ultime dichiarazioni di Ciro Grillo, figlio di Beppe fondatore del M5s. Il giovane, infatti, intervistato da TeleNord, ha parlato per la prima volta della sua condanna per stupro di gruppo per fatti che sarebbero accaduti in Sardegna nel 2019.

“Grillo jr teme molto, credo in maniera fondata, di non risucire a uscire indenne dal processo di appello - ha spiegato Sallusti durante il collegamento -. Attenzione ha una condanna sulle spalle di 8 anni, una roba seria, non è che stiamo parlando di noccioline... E quindi prova a buttare la palla in tribuna, cioè a buttarla in politica, cambiando il focus su se stesso rispetto al ragazzo che aveva commesso una cosa terribile, sia pure dentro un contesto di adolescenza eccetera eccetera... e farlo diventare un soggetto politico, che ai suoi occhi appare una cosa molto più nobile”.

Nella sua intervista, Ciro Grillo ha puntato il dito contro la magistratura: “Non ho una buona opinione dei giudici, non mi preoccupo, quello che dico è giusto. Prima o poi vedendo gli atti, un magistrato mi assolverà, sono sicuro”.