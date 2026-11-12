Tinto Brass, il prete lo umilia e la moglie sbrocca: “Vergogna”

“La vergogna appartiene tutta a chi si scaglia contro un uomo appena scomparso”. Caterina Varzi, moglie di Tinto Brass, è furiosa. A scatenare la sua ira è un bollettino parrocchiale nel quale don Gianni Antoniazzi, parroco di Carpenedo, dichiara di vergognarsi delle origini veneziane del regista che nelle opere riduceva “la donna a oggetto di piacere”.

Un’accusa irricevibile per la moglie del grande maestro, la cui replica non si è fatta attendere. Per spiegare la visione del mondo di Brass, Varzi richiama la scommessa di Blaise Pascal sull’esistenza di Dio: “Pascal suggeriva prudentemente di vivere secondo i Vangeli, se Dio esiste si guadagna il paradiso, se non esiste si è comunque vissuti secondo buoni principi. Tinto, al contrario, ha scelto di correre il rischio opposto: nel dubbio che Dio non ci fosse, non ha voluto regole che mortificassero i suoi istinti, celebrando la vittoria dei sensi contro la promessa di una felicità altrove”. E ancora: “Se Dio esiste, Tinto era certo che non avrebbe mai ostacolato la natura umana, perché Dio è amore. In questo senso, nessuno più di lui è stato vicino a Dio, certamente più di tanti moralisti”.

“La vergogna appartiene tutta a chi si scaglia contro un uomo appena scomparso - ribadisce la moglie -. Chi veste l’abito talare e pronuncia simili giudizi farebbe bene a ripassare la storia della propria istituzione, che per secoli ha fatto della mortificazione del corpo femminile, fino alla spietata caccia alle streghe, uno dei pilastri dei propri dogmi”.