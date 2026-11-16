Ci risiamo. Tomaso Montanari non perde occasione per insultare il governo. Questa volta accade ad Accordi&Disaccordi. “È stato un totale disastro, del resto il referendum invece...sulla magistratura ci ha dimostrato che quei milioni di persone che non votano di solito alle politiche vanno a votare di fronte a una situazione di scelta radicale e sono stati soprattutto persone giovani. Allora io credo che le prossime elezioni, questo io lo dico per me, per come le affronterò e credo che non sarò l’unico, avranno una portata referendaria, sì o no, contro questo governo o a favore, perché è vero che di là ci sarà un campo largo, pallido, pieno di contraddizioni, però se permetti io preferisco fare l’opposizione da intellettuale, libero, al campo largo, che non ai fascisti, se non altro perché i fascisti ti manganellano, ti mettono in galera e sono, come dire, pericolosi per la democrazia”.

Un vero e proprio delirio nei confronti dell’esecutivo Meloni che, tra le altre cose, registra il record di manifestazioni. Insomma, altro che mancanza di libertà...

“Non si tratta di scegliere il governo ideale - prosegue intervistato da Luca Sommi - , si tratta di decidere che il nostro paese rimanga una democrazia. C’è una logica proprio binaria, referendaria, per cui io ti dico, bisogna spronare il campo largo a fare il meglio possibile, però poi alla fine non ci possono essere dubbi, questi vanno mandati a casa perché sono pericolosi davvero”.

E ancora, come se non bastasse: “È molto più pericoloso manifestare il proprio dissenso, ci sono multe da decine di migliaia di euro che fioccano a chi manifesta, c’è stata una restituzione fortissima, però questo è un indice concreto, non sono chiacchiere se sono fascisti o non sono fascisti, il fascista è chi il fascista fa e questi lo hanno fatto”.