Toni Capuozzo, il ricordo di Mediaset: ecco cosa va in onda stasera

Mediaset modifica il proprio palinsesto per omaggiare Toni Capuozzo, il celebre giornalista e storico inviato di guerra scomparso oggi all’età di 77 anni. Questa sera, su Canale 5, al termine della puntata del game show ‘La Ruota della Fortuna’, andrà in onda lo speciale intitolato ‘Giganti - Toni Capuozzo’. Il programma, un approfondimento della durata di circa 20 minuti, ripercorrerà i momenti salienti della sua vita e della sua carriera attraverso un montaggio di estratti delle sue interviste. Lo speciale cita e richiama il suo recente programma ‘Giganti - I protagonisti della storia’ trasmesso recentemente su Rete 4.

In tanti hanno ricordato Toni Capuozzo. A cominciare da Enrico Mentana, che ha postato un messaggio sul proprio profilo social: “Ciao Toni, amico per sempre”. “Caro Toni, con te si oscura un pezzetto importante del mio cuore - il commento di Paolo Liguori -. Senza enfasi, è così. Ci siamo apprezzati e aiutati nel passato, remoto e prossimo, e nel presente. Abbiamo amato e stimato le stesse persone, ti voglio bene e tu ci lasci con una velocità che mi ha fatto restare senza fiato. Troppo lungo ricordare tutto - aggiunge Liquori- mi limito all’anello di congiunzione che saldò un nostro passato comune con tanti amici che oggi ti piangono alla nuova avventura che ci ha legato a Silvio. Pochi capiranno quanto fu grande e profonda l’esperienza dei viaggi insieme a Sarajevo, tra la vita, la morte e una incancellabile amicizia”.

E ancora: “Onore a te, anche per le tue lucide terribili scelte. Sei un Gigante e ci racconteremo di più quando ci ritroveremo, oltre il marasma. Un grande abbraccio. Non sono molto forte a costruire lapidi ed evocare funerali, mi viene da piangere”.

“Toni, prima che un collega, era un amico. Quando ci ritrovavamo in trasferta, in Italia o all’estero, sapevamo di poter contare l’uno sull’altro. Con lui se ne va un grande reporter dal cuore immenso”. Così il direttore di Tgcom24, Tg4 e Studio Aperto Andrea Pucci. Ed e’ stato proprio il programma di Pucci, Diario del Giorno, a dare la notizia del decesso. “E’ una di quelle notizie che non avrei mai voluto dare. Avevo sentito Toni poco prima del suo annuncio dall’ospedale. E al solito abbiamo riso e scherzato. ‘Dai vecio, ci vediamo a Milano’, gli ho detto. Poi le sue condizioni sono peggiorate. Di lui mi rimangono tanti ricordi e il segno indelebile della sua amicizia e umanità’”.