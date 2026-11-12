Toni Capuozzo, le lacrime di Mentana: “Amico per sempre”

“Ciao Toni, amico per sempre”. Enrico Mentana ricorda così, su Facebook, Toni Capuozzo, ex vicedirettore del Tg5, fondatore e conduttore del programma di approfondimento di Canale 5 Terra! e storico inviato di guerra di Mediaset, scomparso oggi a 77 anni. Un paio di settimane fa aveva annunciato di essere malato di tumore: “Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti”, aveva scritto il giornalista friulano.

“Era un giornalista vero, uno che credeva profondamente in quello che faceva. Ogni cosa che realizzava era di Serie A. È stato un giornalista con la schiena dritta: apparteneva alla vecchia scuola, quella vera”, sono le parole di Giovanni Minoli, che con Capuozzo aveva lavorato a Mixer prima dell’approdo di Toni a Mediaset. “Era una persona di grande qualità, non solo professionale ma anche umana”.

“Caro Toni, con te si oscura un pezzetto importante del mio cuore. Senza enfasi, è così. Ci siamo apprezzati e aiutati nel passato, remoto e prossimo, e nel presente. Abbiamo amato e stimato le stesse persone, ti voglio bene e tu ci lasci con una velocità che mi ha fatto restare senza fiato”, è il commosso ricordo di Paolo Liguori. “Troppo lungo ricordare tutto - aggiunge il direttore - mi limito all’anello di congiunzione che saldò un nostro passato comune con tanti amici che oggi ti piangono alla nuova avventura che ci ha legato a Silvio. Pochi capiranno quanto fu grande e profonda l’esperienza dei viaggi insieme a Sarajevo, tra la vita, la morte e una incancellabile amicizia”. “Onore a te, anche per le tue lucide terribili scelte. Sei un Gigante e ci racconteremo di più quando ci ritroveremo, oltre il marasma. Un grande abbraccio. Non sono molto forte a costruire lapidi ed evocare funerali, mi viene da piangere”.

Il lutto del giornalismo italiano è condiviso anche dal mondo della politica. “Con la scomparsa di Toni Capuozzo il giornalismo italiano perde una voce inconfondibile, che nel corso della sua carriera ha raccontato con i suoi reportage e le sue testimonianze tanti grandi eventi che hanno segnato la storia. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze”, recita il post su X della premier Giorgia Meloni.

Tra i primi a ricordare Capuozzo è stato Matteo Salvini: “Ci lascia un giornalista coraggioso, ma soprattutto un uomo libero. Di questi tempi, una rarità. Buon viaggio, Toni”, scrive su X il vicepremier e segretario della Lega.

“Esprimo sincero cordoglio per la scomparsa di Toni Capuozzo, uno dei più autorevoli e apprezzati protagonisti dell’informazione italiana - sono le parole di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera -. Un grande professionista che ha raccontato con competenza, sensibilità e straordinaria umanità alcuni dei conflitti più drammatici della storia contemporanea, dando voce soprattutto a chi ne subiva le conseguenze. Spirito libero, mai banale e lontano dal conformismo, ha fatto dell’indipendenza di giudizio e dell’onestà intellettuale i tratti distintivi della sua carriera. L’informazione italiana perde una voce preziosa e un esempio di giornalismo autentico”.

“Sono molto rattristato dalla notizia della scomparsa di Toni Capuozzo - sottolinea anche Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato -. Il suo stile narrativo, le sue testimonianze sugli scenari piu’ complessi, i racconti della recente storia italiana fanno parte delle migliori pagine del giornalismo e della televisione”. “Voglio anche ricordare - aggiunge - la generosità con cui accettò il nostro invito a Paestum dopo la scomparsa del presidente Berlusconi, a cui ha dedicato dei bellissimi servizi televisivi, quando abbiamo avviato un’opera di rilancio di Forza Italia. Toni Capuozzo venne, portò la sua testimonianza e ci ha aiutato in un momento in cui molti davano Forza Italia per finita mentre proprio da quell’incontro in Campania cominciò una conferma di presenza importante negli scenari della politica italiana. Grande giornalista e grande narratore lo voglio ricordare anche come un amico che c’è stato vicino in un momento di grande impegno”.

“Con tristezza apprendo della scomparsa di Toni Capuozzo - afferma il presidente della Camera Lorenzo Fontana -. Ha raccontato i fatti sul campo, affrontando teatri di guerra, con coraggio e professionalità, per cercare la verità. I suoi scritti e i suoi servizi sono e rimarranno testimonianze preziose. Ai familiari e ai colleghi rivolgo la mia più sincera vicinanza”.

eventi che hanno segnato la storia. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Bac 20261112T190201Z

“La morte di Toni Capuozzo è una grande perdita per il giornalismo italiano. Toni Capuozzo è stato uno dei più grandi inviati di guerra della televisione italiana. Ha raccontato i conflitti che hanno segnato gli anni Novanta, dalla tragedia dei Balcani alla Somalia, fino alle guerre in Afghanistan e in Iraq”, dichiara Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Partito Democratico ed europarlamentare. “È stato soprattutto uno straordinario narratore. Aveva la capacità rara - sottolinea l’ex giornalista di Michele Santoro - di raccontare la guerra attraverso le persone, le loro storie, le loro sofferenze. Di portare nelle case degli italiani non soltanto le immagini dei conflitti, ma anche la loro umanità. Con lui scompare un protagonista di una stagione importante del giornalismo televisivo italiano, un professionista che ha saputo lasciare un segno profondo nel nostro mestiere. A nome della comunità del Partito democratico esprimiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, alle colleghe e ai colleghi che hanno condiviso con lui tanti anni di lavoro, in particolare nella grande famiglia di Mediaset. Ciao Toni”.

“Ha accompagnato un pezzo delle nostre vite - sono invece le parole della deputata Pd Debora Serracchiani -, raccontando i conflitti dallo schermo nei reportage o spiegandoli nelle pagine dei suoi libri, ed era la stessa persona che potevi incontrare in uno stavolo o in piazza. Ho ammirato la sua vitalità schietta, lo sguardo penetrante sulle cose, la voglia di rimettersi in gioco alla presidenza del Mittelfest, una voce e un carattere che lo distinguevano immediatamente. Era già riconosciuto tra i testimoni del nostro tempo, ma ci ha lasciato troppo presto”.