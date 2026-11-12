Toni Capuozzo, le lacrime di Pier Silvio Berlusconi: “Quello che mi viene in mente oggi”

“Oggi per tutta Mediaset, per me in particolare, è un giorno di grande tristezza. Se ne è andato il nostro Toni, una persona a cui volevamo tutti bene, un professionista unico che rappresenta un pezzo della nostra storia e un pezzo del giornalismo italiano. Io sono veramente toccato perchè Toni ha dato tanto alla nostra Azienda e tanto a me. Era una persona molto intelligente e soprattutto era una persona che mi ha sempre stupito per la sua incredibile libertà di pensiero, per come sapesse ascoltare tutti, anche chi aveva opinioni molto differenti dalle sue. Quindi davvero un uomo anche di grande umanità. A cui va tutto il mio bene e anche una profonda gratitudine”. Così il Chairman Group Ceo di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, al TG5 delle 20 ricorda Toni Capuozzo.

“Di ricordi legati a Toni ne ho tanti, tutti belli, tutti pieni di gioia, di spirito. Adesso l’ultimo che mi viene in mente è legato al 12 giugno scorso, il giorno in cui con tutta la nostra Azienda abbiamo commemorato la scomparsa del mio carissimo papà. E lui come al solito è stato dolcissimo con me e alla fine ci siamo trovati a condividere quanto anche il passaggio che aveva attraversato mio padre e che oggi attraversa lui fosse da guardare non con tristezza, ma con la consapevolezza di come si è vissuto e di lasciare intorno a sè, per chi l’ha fatto, del bene e un bel ricordo. Abbiamo scherzato sui suoi viaggi e ci siamo trovati a dire che ci saremmo presto incontrati per gustare un buon vino insieme. E questo ricordo lo porterò sempre nel mio cuore”, ha aggiunto Berlusconi.