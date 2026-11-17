Uno spazio di illegalità dove accade di tutto. Alessandro Barbero ha tenuto una sorta di lezione al Campus Luigi Einaudi di Torino, occupato da diverso tempo da studenti e centri sociali. L’obiettivo? Naturalmente contestare il governo. E, al tempo stesso, impedire che uno spazio pubblico sia effettivamente aperto al pubblico. Una concezione di libertà piuttosto limitata, quella che impedisce anche ai giornalisti di fare il proprio lavoro. Questo è quanto è accaduto a Francesca Lai che, come riporta il Corriere della Sera, è stata insultata - chiamata “sciacalla” - e spintonata da alcuni esponenti dei collettivi per impedirle di entrare nell’aula universitaria. Sotto gli occhi del celebre divulgatore storico. Il colmo? In quella stanza, come sottolinea il sito di Nicola Porro, si stava discutendo proprio di democrazia, di libertà di manifestazione e dei pericoli dell’autoritarismo.

Stando a quanto sostenuto dalla deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, Alessandro Barbero sarebbe stato una sorta di “biglietto da visita” dell’iniziativa. Tradotto: un nome autorevole e conosciuto per accreditare gli organizzatori che lo esibiscono come se fosse un trofeo. Piccola precisazione: lo storico non è ovviamente responsabile di tutto quel che di male accade in quell’aula universitaria. Ma il trattamento riservato agli organi di informazioni non può di certo passare inosservato.