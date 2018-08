“Non ci sono le condizioni per proseguire l’esperienza di sindaco a Sutri; la cecità e il disinteresse per il bene della città hanno superato ogni limite, per l’insensata spartizione di posti. Me ne vado da Sutri e dalla Tuscia che io amo più di loro, perché l’ho scelta, e non ci sono arrivato per nascita o per destino". Inizia così la lettera con cui Vittorio Sgarbi annuncia le sue dimissioni da sindaco di Sutri, nel Lazio, dove era stato eletto appena due mesi fa. Nessuna convocazione del Consiglio comunale e nessuna informativa ai consiglieri. Le dimissioni saranno effettive dal prossimo 21 settembre.