Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Manetti "rubato": buco nell'acqua di Travaglio e magistratura

lunedì 16 febbraio 2026
Vittorio Sgarbi assolto. "Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il prof. Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche dall’imputazione residua; dopo l’archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, già conseguita all’esito delle indagini preliminari". Così i legali difensori dell'ex sottosegretario alla Cultura, gli avvocati Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi, commentano la sentenza di assoluzione nel processo in corso a Reggio Emilia. "Ciò dimostra - ancora una volta - come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti - e difficilmente riparabili - danni morali e materiali, per un cittadino innocente". 

Il critico d'arte era accusato di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti dal titolo "La cattura di San Pietro". La Procura di Reggio Emilia, con a capo il procuratore Gaetano Calogero Paci, aveva chiesto tre anni e quattro mesi di reclusione. L'opera, secondo l'accusa, era stata sottratta nel castello di Buriasco (Torino), nel febbraio 2013, ed era riapparsa nel 2021 a Lucca, come inedita di Manetti e di proprietà di Sgarbi, all'interno della mostra "I pittori della luce", curata dal critico d'arte. Sgarbi, all'inizio, era stato imputato anche per contraffazione e autoriciclaggio di beni culturali, ma i due capi d'accusa erano stati archiviati ed era rimasto solo quello di riciclaggio. 

"Accogliamo con grande soddisfazione l'assoluzione di Vittorio Sgarbi, che è stato processato due volte: prima mediaticamente e poi in tribunale. Il primo processo lo ha condotto alle dimissioni da Sottosegretario e ad una profonda depressione. Il secondo lo ha assolto, ma l'intreccio mediatico-giudiziario anche stavolta ha triturato una persona innocente", commenta il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi dopo mesi di fango da parte del Fatto Quotidiano. "L'assoluzione smonta in teorema, ma non fa giustizia: ora chi risarcirà Vittorio Sgarbi? Intanto ci congratuliamo con lui e gli auguriamo di ritrovare piena serenità. La sua intelligenza critica e la sua capacita' di animare il dibattito culturale devono tornare presto a provocare, affascinare e far riflettere il pubblico italiano. Il suo amore per l'arte e la sua capacita' di offrire nuove chiavi di lettura rappresentano un contributo prezioso per la vita culturale del Paese". 

tag
vittorio sgarbi
rutilio manetti

