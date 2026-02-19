Vittorio Sgarbi umilia Fatto, Report e toghe rosse: "Nemmeno un euro"

Il calvario giudiziario di Vittorio Sgarbi è finito nel modo più dolce e beffardo insieme: l'ex sottosegretario alla Cultura è stato assolto dalla gravissima accusa di riciclaggio riguardo al quadro di Rutilio Manetti. Un'inchiesta per cui rischiava una condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere, come da richiesta del pubblico ministero, e che soprattutto lo aveva costretto a dimettersi dal suo ruolo istituzionale.

Il critico d'arte, però, anche a seguito di quella vicenda, ha attraversato un lungo periodo di depressione e profonda crisi psicologica che ne ha condizionato vita e affetti. Tuttavia, spiega al Corriere della Sera, di non avere conti in sospeso da regolare: "Non sono interessato alle vendette, come magari sarei stato tempo addietro".