Vittorio Sgarbi tutto da godere: "Il mio testamento... ?"

Dopo settimane di illazioni sulla sua salute, Vittorio Sgarbi rompe il silenzio. Le nozze con Sabrina Colle sono "congelate in attesa della perizia", confessa il critico: "Mia fidanzata è molto irritata, ma avevamo già deciso di rinviarle". È il contenuto di un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera, in cui Sgarbi respinge con fermezza ogni dubbio sul suo stato di salute e sulla legittimità del rapporto con la compagna.

Sgarbi dice di non accogliere richieste di un amministratore di sostegno, sostenute dalla figlia: "Nessuno potrà più permettersi di sostenere illazioni calunniose né sul mio reale stato di salute né sulla liceità dei comportamenti di chi mi sta vicino".

Su Sabrina, rivela che l’irritazione nasce dalle continue manipolazioni mediatiche: "Sabrina è irritata dalle continue manipolazioni della verità a mezzo stampa", ripete.

Quanto al suo benessere fisico e mentale, Sgarbi assicura che la perizia in corso confermerà la sua lucidità. Pur ammettendo un periodo difficile, post ricovero per quella che lui stesso definì "una depressione" e un forte abbassamento di peso, adesso dice di sentirsi meglio e pronto a riemergere.