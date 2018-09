Ore drammatiche, quelle che sono seguite all'annuncio dell'accordo nel governo per un aumento del rapporto tra deficit e pil al 2,4%. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dovuto piegarsi, e di molto, alle richieste di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini, visto che sua volontà era non superare per nulla al mondo il 2%. E il sito web del Sole 24 Ore ha dato la notizia di una telefonata di Sergio Mattarella al titolare del Mef, nella quale il capo dello Stato avrebbe chiesto a Tria di non rassegnare le dimissioni per nessuna ragione. Il timore degli osservatori e degli economisti, condivisa evidentemente dal Quirinale, è che le dimissioni del ministro porterebbero il caos non solo nel governo, ma anche nei mercati, che reagirebbero con scossoni imprevedibili alla perdita della guida economica del Paese.