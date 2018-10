"Salvini e Lepen? In Europa hanno fatto zero". Non hanno preso bene all'Eliseo le battute di Matteo Salvini su Emmanuel Macron. Cristophe Castaner, fedelissimo del presidente francese e leader di En Marche, ha replicato così su Twitter all'incontro sovranista tra i capi di Lega e Front National: "Mi permetto di ricordare che entrambi sono stati eletti al Parlamento europeo nel 2004 e sono rimasti in carica fino al 2017. Il loro bilancio per l'Europa? Zero".











Poi l'ironia sulla Le Pen, che lo sfidò alle presidenziali del 2017: "Ah si, dimenticavo: un'inchiesta per impieghi fittizi per il Front National". Salvini aveva scherzato sull'incontro tra Macron e Roberto Saviano: "Promuove il suo libro andando a Parigi ad abbracciare Macron. Spero non abbiano fatto un selfie svestiti come usa fare Macron ultimamente".