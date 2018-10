L'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, è stato colpito da infarto questa mattina. L'ex parlamentare è stato ricoverato d'urgenza al reparto di terapia intensiva del policlinico Gemelli di Roma. 60 anni, Vendola è stato sottoposto a un intervento chirurgico per applicare uno stent e non sarebbe in pericolo di vita.