La Tav è un'opera "fondamentale" e il problema è che la Lega e il Movimento 5 stelle sono diversi. Per questo Attilio Fontana non vuole i grillini, perché è meglio "governare con chi condivide le mie visioni". Il governatore leghista della Regione Lombardia, in una intervista al Corriere della Sera, è molto chiaro e determinato sulle grandi opere.

"Secondo me per Torino questa poteva essere un'occasione per riavvicinarsi al sistema economico di cui faceva parte ai tempi del triangolo industriale e dal quale negli anni si è piuttosto allontanata", spiega Fontana: "Per noi si tratta di un'opera fondamentale per rientrare in Europa attraverso un asse commerciale importante. Altrimenti le merci viaggeranno un po' più a nord e noi restiamo tagliati fuori. Noi sentiamo molto questa richiesta da parte del mondo economico lombardo. E la domanda di infrastrutture riguarda anche l' autostrada Pedemontana e il trasporto dei pendolari, cioè dei lavoratori".

Ma il M5s lombardo non la pensa così: "Sono proprio visioni politiche diverse. Io sono convinto che investire sui territori sia indispensabile per tornare a crescere e per non implodere, perché in fin dei conti è sempre l' economia che traina la crescita, non bastano gli aiuti statali. Quindi bisogna fare tutti gli investimenti necessari e non sprecare le occasioni che si presentano".