Dopo Tap e Tav, il Muos. Il Movimento 5 Stelle prepara un'altra dolorosa retromarcia sulla stazione militare Usa in Sicilia, contro cui protestano da anni ma che ora, al governo, potrebbero avallare. Un'incoerenza che il Movimento potrebbe pagare carissimo anche nell'isola, come accaduto in Valdisusa e in Puglia. E il Fatto quotidiano, da tempo filo-grillino e allineato sul fronte della protesta, registra con dolore la rabbia dei comitati e delle associazioni locali siciliane: "Qui i 5 Stelle hanno vinto per le loro promesse, ma alla fine ci tradiranno, come col Tap".