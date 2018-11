"Una commissione che stabilisca le «ricerche più importanti da divulgare attraverso la tv di Stato". Questa la proposta di legge, di un solo articolo, firmata dal grillino Luigi Gallo. Il testo punta a modificare la legge 112 del 2013 in materia di "accesso aperto all'informazione scientifica". In realtà. l'iniziativa partiva dall'esigenza di adeguare la normativa italiana alla raccomandazione Ue sull'accesso e sulla conservazione della stessa informazione scientifica, prevedendo, tra l'altro, il diritto di poter consultare liberamente e senza costi le pubblicazioni realizzate attraverso istituti di ricerca pubblici. Si scopre però che la proposta grillina prevede però anche il coinvolgimento della Rai attraverso l'istituzione, da parte del ministero dello Sviluppo economico, di una Commissione per la divulgazione dei prodotti scientifici di maggiore interesse attraverso i canali della tv pubblica. Vogliono censurare Alberto Angelo?