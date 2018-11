I bambini down e i vecchi "mi fanno schifo". Un video che rispunta dal passato fa vacillare ancora Rocco Casalino, protagonista delle controverse dichiarazioni. Un video che, però, sarebbe stata una sorta di esercitazione per una recita teatrale. Ma tant'è, il fuoco incrociato contro il capo della comunicazione M5s, incessante, prosegue. Diverse le richieste piovute di dimissioni, così come in molti si rivolgono direttamente al premier, Giuseppe Conte, chiedendogli di sollevare Casalino dal suo incarico. E su tutta questa vicenda, Guido Crosetto mostra di avere le idee chiarissime. E le esprime su Twitter, con un brevissimo ed emblematico cinguettio: "Chi chiede a Conte di cacciare Casalino, non ha capito i rapporti di forza", commenta il gigante di Fratelli d'Italia. Chiarissimo il messaggio di Crosetto: a comandare Conte è Casalino, non viceversa.

