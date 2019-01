"Chi ha detto che i 5 Stelle possano cedere sull'autonomia di regioni come il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna?". I leghisti del Nord sono sul piede di guerra secondo quanto rivela Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale. "Venerdì scorso, in un incontro riservato, il governatore del Veneto, Luca Zaia, è stato estremamente chiaro". Avrebbe spiegato infatti che non accetterà mai "un'autonomia annacquata. Ci ho messo la faccia".

Insomma, "se fanno scherzi, va in crisi il governo", avrebbe annunciato. Giancarlo Giorgetti ha già suonato l'allarme a Garavaglia, Bitonci, Bedusi: "Attenti che è un argomento su cui possiamo saltare". Questo tema, continua Minzolini, "è complesso" perché "investe la stessa costituency politica della vecchia Lega pre-salviniana. Lo hanno capito gli alleati storici di Forza Italia che sono pronti a promuovere una campagna per incalzare e contendere la bandiera dell'autonomia agli eredi del Senatur. Non per nulla venerdì prossimo il coordinatore del Veneto, Davide Bendinelli, ha organizzato a Verona la prima iniziativa con i due capigruppo parlamentari e i coordinatori di Lombardia ed Emilia-Romagna". Il governo è avvisato.