Generale Vannacci, l'affondo di Luca Zaia: "Non ci stracceremo le vesti"

"Non sono sorpreso, non c'è nulla sotto il sole. È la conferma, vista la 'lunga' carriera che ha avuto in Lega, meno di un anno, che ha preso atto di essere un corpo estraneo". È il commento di Luca Zaia alle notizie sulle dimissioni di Roberto Vannacci dalla Lega. "Probabilmente - ha aggiunto, a margine dei lavori del Consiglio regionale del Veneto - aveva un altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere, e oggi decide di camminare sulle sue gambe. Vedremo quale sarà il potenziale di questa sua marcia che farà in solitaria", ha concluso.

Sull'eventualità che Roberto Vannacci debba dimettersi da europarlamentare dopo aver lasciato la Lega "è innegabile che quel seggio senza la Lega non l'avrebbe mai avuto", ha aggiunto Zaia. "Direi - ha osservato - che il segretario è stato fin troppo inclusivo e comprensivo, dopodiché non conosco le dinamiche di questa sua dipartita, non so come sia nata. Però è pur vero che è un film di cui sapevamo quale sarebbe stata la fine. Vorrei sottolineare che questa grande militanza in Lega è durata meno di un anno, e che se Vannacci è quello di oggi può ringraziare solo il mio partito, che ha investito su di lui alle europee l'anno scorso e gli ha permesso di avere un seggio".