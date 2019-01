Nulla di fatto, ancora, su reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. Il governo ha rinviato ad almeno la prossima settimana la discussione sui due pilastri del contratto di governo tra Lega e M5s, visto che all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi non compaiono i due provvedimenti tanto attesi. La decisione arriva dopo ore di tensione all'interno dell'esecutivo su Tav Torino-Lione e il caso dei naufraghi fermi a Malta, temi sui quali Matteo Salvini ha avuto durissimi confronti prima con Giuseppe Conte e poi, nella tarda serata di ieri, con Luigi Di Maio.

Qualche segnale arriva invece a proposito della cancellazione dell'agevolazione Ires per le associazioni no profit. La previsione è che dovrebbe essere inserita nel decreto sulle semplificazioni, come già confermato dai due relatori, il grillino Mauro Coltorti e il leghista Daisy Pirovano, alla fine dell'ufficio di presidenza alla Camera che ha annulato la seduta delle commissioni di domani, per rinviare i lavori a martedì 15 gennaio.