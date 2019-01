Un disastro per il Cav, doppio addio a Forza Italia. Chi scarica il leader (e soprattutto per che partito)

Fuggi Fuggi da Forza Italia in lazio. Giovedì 17 e venerdì 18 gennaio saranno due date horror per Silvio Berlusconi. Come ricostruisce Il Tempo, entro fine settimana, infatti, Laura Cartaginese - consigliera regionale espulsa da Forza Italia dopo aver platealmente sfiduciato in Aula il capogruppo Antonello Aurigemma e aver votato la fiducia a Zingaretti- dovrà co municare a quale gruppo consiliare deciderà di aderire.



Il giorno prima, invece, all'Hotel Ergife il coordinatore regionale di Noi con l' Italia Luciano Ciocchetti ha convocato a raccolta tutti i quadri regionali del partito. Due appuntamenti strettamente collegati l' uno con l' altro, perché sanciscono l' avvio del risiko del centrodestra laziale in vista delle prossime europee del 26 maggio. Proprio giovedì all' Ergife, infatti, il fittiano Alfredo Antonio zzi ufficializzerà la propria candidatura nelle liste di Fratelli d' Italia.

Per approfondire leggi anche: Giovanni Toti, quel consiglio a Berlusconi



Ma la riunione di giovedì sancirà ufficialmente anche l' ingresso in Noi con l' Italia di Francesco Aracri e Adriano Palozzi, in uscita da Forza Italia. Non un bel periodo, per Silvio Berlusconi.